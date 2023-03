Italia-Inghilterra, previsti 2.400 inglesi: "Ma non ci saranno divieti"

Vertice in Prefettura per l'ordine pubblico: "Sarà diverso rispetto alla partita Napoli-Eintracht. Appello ai napoletani: non roviniamo la festa"

Saranno 2.400 i tifosi inglesi a Napoli per Italia-Inghilterra del 23 marzo, partita valevole per le Qualificazioni agli Europei di calcio del 2024. Non ci saranno divieti, potranno seguire la partita allo Stadio Maradona, nel settore ospiti. Il vertice in Prefettura ha stabilito che la partita non è da considerare a rischio: "C'è una situazione molto diversa rispetto alla partita Napoli-Eintracht - ha spiegato il prefetto Claudio Palomba - ci saranno migliaia di tifosi che verranno anche per vedere la città".

Al netto di ciò, non mancheranno misure di sicurezza. "Arriveranno alla spicciolata, non in blocchi - ha proseguito Palomba - saranno invitati, ma non obbligati, a recarsi alla Stazione marittima dove realizzeremo un punto di ritrovo con bagni chimici e bus messi a disposizione da Anm ed Eav. Li accompagneremo alla partita e li seguiremo in tutti gli spostamenti". Attenzione quindi, ma nessuna psicosi: la città non sarà blindata.

Dal prefetto anche l'appello ai tifosi azzurri: "Non possiamo negare che prima di Napoli-Eintracht, oltre alle provocazioni dei tedeschi abbiamo anche visto 200 napoletani cercare più volte l'aggressione. Spero che nessuno voglia rovinare questa festa". In conferenza è intervenuto anche Antonio De Iesu, assessore comunale alla Sicurezza: "I bus saranno 18, mentre i bagni almeno 20. Sarà una bella accoglienza per una serata di sport".

Altre decisioni verranno prese dopo il summit con le forse dell'ordine britanniche, che sono attese in città domani. In quella sede verrà valutata l'eventuale presenza di soggetti indicati come pericolosi. Dal Ministero dell'Interno promettono rinforzi, ma allo stato attuale non è dato sapere in che quantità.