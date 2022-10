Mario, non vedente col cane guida: prima rifiutato dalla scuola e poi accolto

Per due volte a Mario Fusco, 36enne non vedente, è stata chiusa in faccia la porta della scuola dell'Istituto Colosimo di Napoli: "Tu puoi entrare, ma il cane no". Il quadrupede in questione è Luna, cane guida certificato che accompagna Mario 24 ore su 24 dal giugno scorso. "Mi hanno detto che l'Istituto non era attrezzato per la presenza di un animale, che poteva rappresentare un pericolo per gli altri" ci ha spiegato il giovane, che frequenta il quarto anno del corso da centralinista.

Una risposta quantomeno strana se si considera che il Colosimo è un istituto specializzato per non vedenti e che il cane guida e il bastone sono gli unici due strumenti per un cieco di orientarsi nel mondo circostante. NapoliToday si è occupato di questa vicenda per alcuni giorni, raccogliendo dichiarazioni e testimonianze anche a scuola. Fortunatamente per Mario, la vicenda è rientrata senza la necessità di una denuncia giornalistica e dopo giornate di tensione, oggi 5 ottobre, è potuto entrare in classe accompagnato dalla sua inseparabile guida. Riteniamo utile, comunque, ripercorrere l'iter che ha portato a questo epilogo felice.

Il rifiuto

Mario Fusco ha 36 anni e da 10 non vede. Prima della pandemia aveva completato al Colosimo il terzo anno del corso per centralinisti . Quest'anno, ha deciso di tornare a scuola per completare il suo percorso. La novità è che ha seguito un percorso con l'Anpvi, Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti, per l'assegnazione di un cane guida: "E' una tappa importante per il mio percorso di autonomia. Significa che grazie all'ausilio dell'animale io posso fare qualsiasi spostamento, sia in ambiente chiuso che aperto, senza dover chiedere aiuto. A differenza del bastone, il cane ti permette di evitare tutti gli ostacoli".

A giugno gli viene affidata Luna, ma quando comunica alla scuola la presenza della sua guida a quattro zampe, riceve una doccia fredda: "Venerdì 30 settembre - racconta Mario - ho ricevuto una telefonata dalla scuola che mi diceva che io ero il benvenuto, ma il cane non sarebbe potuto entrare, perché il Colosimo non era preparato a un'evenienza del genere. Che cosa pensavano, che una volta accompagnatomi a scuola, Luna potesse tornare a casa da sola? E chi mi avrebbe assistito durante le ore scolastiche?".

Ritenendo inaccettabile la risposta della scuola, lunedì 3 ottobre il giovane si è presentato ai cancelli con Luna. "Mi hanno confermato quello che mi avevano detto al telefono: io potevo entrare, lei no". A quel punto, Mario ha contattato la redazione di NapoliToday per chiedere un supporto. La stessa scena si è ripetuta anche martedì 4 ottobre e a nulla è servito interpellare polizia di stato e municipale: il 36enne è rimasto fuori per il persistere del rifiuto a far entrare anche il cane. "C'è una legge - ci ha spiegato - la 37 del 1974, che permette al cane guida di un non vedente di entrare in tutti i locali pubblici e la scuola non voleva rispettarla".

Le motivazioni della scuola

NapoliToday ha, quindi, contattato Vittorio Delle Donne, preside reggente del Colosimo. Per il dirigente non c'era alcuna violazione in atto, in quanto la legge del 1974 parla di "esercizi aperti al pubblico" e, a suo dire, la scuola non rientra in questa definizione. Un'interpretazione che non trova d'accordo le associazioni di categoria dei non vedenti, in particolare l'Anpvi. "L'istituto Colosimo ha una storia centenaria - ha spiegato Delle Donne - e non si è mai presentato un caso del genere. Noi dobbiamo garantire l'incolumità di tutti gli studenti, in particolare dei minori. La presenza di un cane può creare problemi sanitari, oppure potrebbe aggredire qualcuno. Abbiamo chiesto a Mario Fusco di certificare la necessità di averlo con sè. Noi crediamo che in classe tutte le esigenze dei nostri studenti, quindi anche quelle di Mario, possano essere ottemperate dal nostro personale, docente e non. Se ci dovessimo rendere conto che le cose stanno diversamente allora valuteremo la possibilità di fare entrare la guida".

Parole che non sono piaciute alla presidente nazionale di Anpvi Monica Taula: "Mario ha scelto di fare un percorso di autonomia ed è inaccettabile che qualcuno gli dica che per andare in bagno sarà aiutato da un collaboratore scolastico. Sarebbe un evidente passo indietro nel suo processo di crescita. E' assurdo che un rifiuto del genere venga da un istituto nato per la cura e l'integrazione dei non vedenti. Non mi è mai capitato, neanche nelle scuole tradizionali, che venisse impedito l'accesso al cane guida".

Il lieto fine

Mentre veniva ultimato il montaggio del servizio video su questa storia, la redazione di NapoliToday ha ricevuto la telefonata di Nunzio Torre, rappresentante degli utenti dell'istituto Colosimo: "Mario ce l'ha fatta. Questa mattina è entrato a scuola insieme a Luna, il preside ha dato il consenso e senza necessità di alcun certificato. Se ci siamo riusciti è anche e soprattutto grazie all'intervento del vostro giornale". Il buon senso ha avuto la meglio e la redazione tutta è soddisfatta della decisione del dirigente Vittorio Delle Donne. A Mario e a Luna, il nostro più grande in bocca al lupo.