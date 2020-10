Coronavirus, l'Archimede di Ponticelli sospende le attività in presenza per due settimane

Attività in presenza sospese per due settimane dopo diversi casi di positività al Coronavirus conclamati. E' questa la decisione comunicata dalla dirigente scolastica dell'Istituto Archimede di Napoli, la Prof.ssa Mariarosaria Stanziano. Le attività didattiche, già nella giornata di lunedì 12 ottobre, erano state sospese per consentire il completamento della sanificazione dell'istituto.

Questa la nota pubblicata nelle ultime ore sul sito ufficiale dell'istituto di Ponticelli: "Si comunica a tutti gli interessati che a partire dal 13 ottobre le attività didattiche in presenza sono sospese fino al 27 ottobre 2020. Il Consiglio di Istituto, convocato ad horas in data odierna, dopo un'attenta valutazione della situazione generale ha ritenuto necessario, infatti, deliberare l’avvio della didattica a distanza per tutte le classi dell’istituto a partire da martedì 13 ottobre 2020, a seguito della rilevazione della presenza di diversi casi conclamati, anche se in parte asintomatici, di contagio da Covid-19, e di numerosi casi sospetti, sia nel corpo insegnante che in varie classi dell’istituto. Tale deliberazione è stata assunta a tutela dell’intera comunità scolastica e di alunni e operatori potenzialmente esposti, sebbene siano state condotte tutte le procedure di sanificazione secondo i protocolli di sicurezza previsti dall’emergenza sanitaria. Le attività di didattica a distanza saranno condotte fino al 27 ottobre 2020, con rientro in presenza mercoledì 28 ottobre 2020, salvo diversa comunicazione. Tutti gli alunni e le famiglie sono invitati a facilitare le procedure di acquisizione degli account istituzionali e il ricevimento delle password, onde consentire ai docenti di attivare la didattica a distanza. Il non partecipare a tale attività, che saranno svolte con regolare appello e secondo l’orario pubblicato sul sito web dell’istituto, comporterà la registrazione delle assenze. Si confida nella piena e fattiva collaborazione di tutti".