Ispezione nella sede del Napoli: indagine su incasso dato in beneficenza

Un'ispezione è stata eseguita questa mattina dai carabinieri nell sede della Ssc Napoli nell'ambito di un'inchiesta della Procura regionale presso la Corte dei Conti della Campania. L'indagine coordinata dai magistrati contabili, nata da un esposto presentato dal consigliere comunale e magistrato Catello Maresca, riguarda la gestione dei ricavi, devoluti in beneficenza, dell'evento del 4 maggio 2023 allo stadio Diego Armando Maradona dove fu proiettata sui maxischermi la diretta della partita Udinese-Napoli, rivelatasi poi decisiva per la conquista dello scudetto da parte degli azzurri.

I biglietti per la serata sono stati venduti al prezzo di cinque euro per ogni settore dello stadio; sono stati inoltre posti in vendita 600 posti speciali di Tribuna Posillipo, con diritto di accesso all'area Ospitalità di pertinenza della tribuna, al prezzo di 100 euro ciascuno. Tra incassi derivanti dalla vendita dei biglietti e costi sostenuti per la realizzazione dell'evento, i ricavi sarebbero stati di circa novemila euro, destinati in beneficenza a un'associazione attiva sul territorio.