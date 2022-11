Il portavoce dei vigili del fuoco: “Non abbiamo ancora ritrovato i dispersi”

"Ci sono 140 vigili del fuoco a lavoro. Nella notte non è stato ritrovato nessuno dei dispersi. Il bilancio lo fa la Prefettura, per noi è ancora fermo a un morto accertato. Il punto principale della ricerche è quello di Casamicciola sul fronte della montagna. Il campo di ricerche è ampio e complesso, molte case sono state sommerse dal fango, ma oggi l'aspetto positivo è che c'è il sole".

Così Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, a Rainews24, facendo il punto della situazione in merito alla frana di Ischia. "Ci sono ancora richieste di aiuto ma non non notizie di persone in pericolo, per lo più sono bloccate nelle abitazioni. Con le ruspe e gli escavatori stiamo ripristinando la viabilità per aiutare i soccorsi", ha aggiunto.

Intanto il Capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, è arrivato ad Ischia per fare il punto della situazione sull'emergenza provocata dalla frana di Casamicciola.