Papa Francesco: “Prego per Ischia”. Scuole chiuse per due giorni

"Sono vicino alla popolazione dell'isola d'Ischia, colpita da un'alluvione. Prego per le vittime, per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti in soccorso". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus.

Inoltre il commissario straordinario di Casamicciola e i cinque sindaci dell'isola d'Ischia, in considerazione della emergenza causata dall'alluvione, hanno deliberato di tenere chiuse per domani e dopodomani le scuole di ogni ordine e grado dell'intera isola.