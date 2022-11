Ischia, la furia della frana ripresa da una telecamera di sicurezza - VIDEO

Stanno facendo il giro del web le immagini della frana di Casamicciola riprese da una telecamera di videosorveglianza di una abitazione. Il video mostra il momento della piena di acqua e fango che, dal monte Epomeo, è arrivata fino al mare, trascinando tutto quello che ha trovato sulla propria strada.

La colata di fango e terra, infatti, ha travolto case, negozi e veicoli parcheggiati e trascinati fino a mare. Il video, pubblicato sui social da ‘Ischitan Post’, è diventato virale in poche ore e, in particolare, mostra il fango che in soli 30 secondi trascina un’auto parcheggiata.