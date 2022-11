L'impressionante colata di fango a mare: le immagini dall'alto (VIDEO)

Sono impressionanti le immagini che arrivano da Ischia. In particolare i carabinieri, che stanno partecipando ai soccorsi, hanno girato un video dall'alto dell'isola e della colata di fango che è arrivata a mare. Il giorno dopo la tragedia l'impatto è davvero tristemente suggestivo.

Intanto aprendo il Consiglio dei ministri straordinario su Ischia, secondo quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni ha rinnovato la sua vicinanza e solidarietà a tutte le persone coinvolte nella frana di ieri a Casamicciola, dagli sfollati ai sindaci e ha espresso profonda gratitudine per l'impegno di chi ha prestato soccorso e assistenza fin da ieri.

In particolare ha voluto sottolineare l'impegno dei vigili del fuoco in campo sull'isola per le ricerche. Al Consiglio partecipano numerosi ministri, tra gli altri Tajani, Casellati, Schillaci, Musumeci, Urso, Piantedosi, Lollobrigida, Bernini, Sangiuliano, Pichetto Fratin, Roccella, Santanchè.