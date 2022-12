Ischia, ancora un crollo: un masso si stacca dalla montagna. Sgomberate nove famiglie

Non c'è pace per Ischia. Prima la scossa di terremoto verificatasi poco dopo le 15 di ieri, poi una pericolosa frana in serata a Lacco Ameno. In località Montevico, un imponente masso si è staccato dalla montagna ed è precipitato in strada travolgendo uno scooter parcheggiato.

Per fortuna al momento del crollo non c'erano auto o pedoni di passaggio. Vigili urbani e volontari dell’associazione Forio Cb Protezione civile hanno messo la zona in sicurezza, poi i primi accertamenti tecnici hanno portato allo sgombero in via precauzionale di 9 famiglie – da altrettante abitazioni – per un totale di 27 persone.

Della vicenda è stato interessato il commissariato all'emergenza frana Legnini a cui il sindaco di Lacco Ameno Pascale ha chiesto il monitoraggio dell'intero costone che, in passato, non era stato interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

L'episodio avviene a poco meno di un mese dalla tragedia di Casamicciola, quella del tragico 26 novembre scorso quando un fiume di fango e detriti investì diverse case provocando 12 vittime.

Il terremoto

Del tutto slegato l'evento delle 15.46, quando si è verificato un lieve terremoto sull'isola che non ha comportato danni.

La terra ha tremato per alcuni secondi: si è trattato di una scossa di magnitudo 1,4, con epicentro nel versante sud occidentale di Ischia, a una profondità di due chilometri. Secondo alcuni testimoni la scossa è stata accompagnata da due boati consecutivi. Gli effetti del movimento tellurico sono stati distintamente avvertiti soprattutto nelle zone di Succhivo, Ciglio e Citara.

La vigilia degli sfollati

Giovanni Legnini, commissario per l'emergenza frana di Ischia, era stato in visita nella serata del 23 in tutti gli alberghi che ospitano gli sfollati di Casamicciola non ancora rientrati nelle loro abitazioni. Legnini ha rivolto i suoi auguri di Natale ai cittadini, circa 400, che hanno dovuto lasciare le loro case dopo il disastro del 26 novembre scorso, e che stanno trascorrendo le festività natalizie in hotel o dai parenti e amici che li hanno accolti.

Nell'occasione il commissario ha risposto alle domande degli sfollati, illustrando loro l'attuale situazione di Casamicciola. Numerose le problematiche segnalate come ancora da risolvere.

Infine Legnini si è diretto all'hotel Michelangelo, a pochi km di distanza da via Celario, l'epicentro della frana. Si tratta del primo hotel ad accogliere gli sfollati e di quello che ne ospita attualmente il numero maggiore, circa 150. Lì Nino Di Costanzo, chef ischitano, ha radunato i migliori cuochi, pizzaioli e pasticcieri dell'isola e tutti insieme hanno preparato un menu speciale per gli sfollati.