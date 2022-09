Resta bloccato in ascensore mentre va a votare: disavventura in pieno Centro

Una foto alla scheda elettorale, senza disattivare il flash e il click elettronico che imita l’otturatore. Così i carabinieri hanno scoperto un 71enne di Casavatore. L’uomo ha negato di aver scattato foto e quando gli è stato chiesto di consegnare il telefono ha avuto anche la lucidità di porgerne un altro che aveva in tasca. I militari non ci sono cascati e hanno insistito. Il 71enne ha dovuto cedere e ha mostrato la foto scattata sul secondo smartphone che portava con se. Per lui una denuncia penale e il sequestro del telefono.

A Napoli, invece, un 66enne è rimasto bloccato in ascensore per oltre 30 minuti. Stava raggiungendo il seggio elettorale in una scuola del centro città e solo l’intervento della ditta di manutenzione e di un carabiniere gli ha permesso di uscire. In una scuola di Casoria i carabinieri hanno prestato soccorso ad un uomo caduto a terra mentre era in cabina di voto. Il 67enne ha inizialmente rifiutato assistenza ma dopo qualche istante ha richiesto l’intervento del 118. Ora è in ospedale, a Frattamaggiore. Le sue condizioni non sono gravi.

A Caivano, un 66enne del posto ha discusso con altri votanti per la sezione di voto a lui assegnata. I carabinieri in servizio al seggio gli hanno chiesto di abbassare il tono della voce, ma le cose sono peggiorate. L’uomo ha minacciato di morte tutti i presenti e poi ha tentato di colpire i militari con un ombrello. Poi ha rifiutato di fornire le sue generalità, ha strattonato i militari ed è fuggito. I carabinieri lo hanno raggiunto a casa e lo hanno arrestato per resistenza e pubblico ufficiale.