L'ipotesi lockdown non spaventa Napoli: lungomare pieno. Gente in acqua a Lucrino

Sarà stata la bella e calda giornata di sole, sarà stata la paura di essere a breve forse di nuovo costretti ad un nuovo lockdown, sta di fatto che oggi tante persone si sono riversate sul lungomare a Napoli per una tranquilla passeggiata. Tutti con mascherina al volto, a ricordare che, nonostante il clima e il weekend di Ognissanti, c’è sempre un nemico invisibile da combattere.

Tanti i napoletani, pochi i turisti lungo via Caracciolo. La lunga fila di auto costretta a procedere a passo d’uomo a causa della chiusura del tunnel della Vittoria completava la scena. Insomma per qualche ora la preoccupazione per il lockdown è sembrata essere stata dimenticata. Tante persone hanno affollato anche piazza Dante dove centinaia di bambini hanno sfilato vestiti da Halloween.

