Persona investita da un treno diretto a Napoli: bloccato il traffico ferroviario

Un gravissimo incidente è avvenuto, poco dopo le ore 12,30 di oggi, sulla linea ferroviaria Napoli-Cassino, tra Cancello ed Acerra. Una persona, come riporta CasertaNews, è stata investita dal treno in corsa: il macchinista non è riuscito a frenare in tempo. Il traffico ferroviario è stato immediatamente sospeso per permettere l'arrivo dell'ambulanza e delle autorità competenti per svolgere gli accertamenti del caso. Si sta lavorando per riprogrammare tutta la tratta ferroviaria.