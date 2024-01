Grave incidente a un passaggio a livello della Circumvesuviana: morto un giovane

Un grave incidente è avvenuto tra Poggiomarino e Scafati, questa sera intorno alle 20. Una persona è stata investita ed è morta a un passaggio a livello senza barriere della Circumvesuviana. Il giovane era a bordo di un motorino quando ha impattato contro il convoglio della linea Torre Annunziata-Poggiomarino. La dinamica non è ancora chiara e non si è ancora certi se si sia trattato di un'imprudenza della vittima. Solo le indagini potranno chiarire con certezza questo aspetto.

L'investimento è avvenuto a cavallo delle frazioni di Cangiani e San Pietro dove è posizionato quello che in gergo viene definito Soa. Sul posto sono arrivati i soccorsi che però non sono riusciti a salvargli la vita. Non si hanno ancora notizie precise sull'identità del ragazzo. La circolazione sulla tratta è stata sospesa ed è stato attivato un servizio sostitutivo.