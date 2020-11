Tragico incidente stradale, automobilista investe 68enne: muore sul colpo

Grave incidente stradale a Sant'Anastasia, precisamente in via Arco un automobilista. Un 68enne è stato investito da un'automobile guidata da un 20enne, mentre attraversava la strada, perdendo la vita.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, ma per il 68enne non c'è stato nulla da fare. Rilievi da parte della polizia municipale per stabilire la dinamica dell'incidente stradale che ha spezzato la vita ad un uomo molto conosciuto in città.