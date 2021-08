Giovane napoletano investito mentre è in vacanza in Puglia: rintracciato il pirata

L'episodio è avvenuto a Gallipoli. Un 25enne di San Giorgio a Cremano è finito in ospedale. I testimoni hanno segnato la targa dell'auto pirata: la polizia che ha raggiunto un 22enne

Travolto da una Bmw e rimasto ferito, con il conducente della vettura che si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. È quanto è capitato ad un 25enne di San Giorgio a Cremano che era in vacanza in Puglia, a Gallipoli.

L’incidente si è verificato intorno alle 4,30 di notte presso la Baia Verde di Gallipoli, lungo una strada stretta su cui occorre - per evitare rischi - procedere lentamente. Il 25enne di San Giorgio a Cremano stava camminando a piedi (con lui c’erano altre persone), quando, all’improvviso, è sopraggiunta una Bmw. Urtato dall’auto il ragazzo è caduto a terra, ma il conducente - secondo le testimonianze rese ai poliziotti - non si è fermato a prestare soccorso e anzi si è allontanato. La vittima è stata trasportata presso l’ospedale locale, con una sospetta frattura a una vertebra.

Il presunto investitore è stato rintracciato comunque poco dopo. Dei testimoni avevano segnato la targa dell'auto pirata, così che la polizia ha potuto raggiungere un 22enne di un comune vicino.

Il veicolo del ragazzo era senza assicurazione. Adesso si attendono i risultati delle analisi per capire se avesse assunto anche sostanze stupefacenti o alcool, o magari entrambi. Al momento gli accertamenti sono ancora in corso. Concreto il rischio di una denuncia per omissione di soccorso.