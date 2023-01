Non si ferma all'alt, carabiniere investito da un 18enne: entrambi sono gravi

Poco fa, durante un posto di controllo in Corso Arnaldo Lucci, un carabiniere è stato investito da un 18enne in sella ad uno scooter. Al giovane era stato intimato l’alt "per alcune presunte manovre azzardate compiute nel traffico", scrivono in una nota i militari dell'arma.

Il diciottenne non avrebbe rallentato prendendo in pieno il militare. L’impatto è stato tale che il centauro (senza casco) ha compiuto un volo di diversi metri. Le loro condizioni sono gravi. Il carabiniere è stato trasportato al Pellegrini, il giovane all’ospedale del Mare.