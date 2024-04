Uomo schiacciato dal bus Anm: test tossicologici sull'autista

E' stato sottoposto a test alcolemici e tossicologici l'autista dell'Anm protagonista suo malgrado della tragedia di Pasqua. Davanti al Museo nazionale di Napoli un uomo di 43 anni, K. Ka., di origini srilankesi ma residente in città, è stato schiacciato da un'autobus di linea, morendo sul colpo. Le indagini sono affidate al Reparto infortunistica stradale della polizia locale, intervenuta a seguito dell'incidente.

C.D., conducente dell'Anm in stato di choc per l'accaduto, stava percorrendo la linea 178. E' stato sottoposto ai test come avviene per prassi in questi casi. I risultati arriveranno solo nei prossimi giorni. Dalle prime ricostruzioni fatte sul posto e dalla dichiarazione spontanea del dipendente dell'azienda di trasporto, pare K. KA si trovasse nelle vicinanze della fermata e, per cause ancora da accertare, sia caduto al suolo proprio nello stesso momento in cui giungeva l’autobus, il quale stava per raggiungere la fermata davanti al Mann. La testa del pedone è stata investita con la ruota posteriore destra.

La salma si trova presso il Secondo Policlinico di Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, mentre gli agenti nei prossimi giorni, verificheranno se dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza esterna al Museo Nazionale, potrà essere chiarita l’esatta dinamica dell'incidente. Nel frattempo la polizia locale ha provveduto oltre che ad effettuare i rilievi di rito, al sequestro del bus e dello smartphone del conducente, per accertare che il guidatore in quel momento non stesse guardando il telefono.