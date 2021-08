Treno fermo sui binari della Circumvesuviana: sospesa la circolazione ferroviaria

Sospesa momentaneamente, nella tratta Torre del Greco-Ercolano, il traffico ferroviario per un treno fermo all'altezza della fermata Miglio d'Oro. A darne notizia è l'EAV: "Linee Vesuviane - Interruzione tratta ferroviaria Ercolano-Torre del Greco. Causa treno 10826 fermo presso la fermata di Miglio d'Oro, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Ercolano e Torre Del Greco è momentaneamente interrotta. I treni in partenza da Napoli per Sorrento, Poggiomarino e Torre del Greco limiteranno ad Ercolano ed i treni da Sorrento, Poggiomarino limiteranno a Torre del Greco. Sarà istituito servizio sostitutivo bus tra le stazioni di Ercolano e Torre del Greco.

Aggiornamento ore 10:10

Linee Vesuviane - Aggiornamento interruzione circolazione ferroviaria tratta Ercolano - Torre del Greco. E' stato istituito servizio sostitutivo bus operato da A.M. Autoservizi Meridionali. Gli autobus effettueranno partenze da Ercolano Scavi per Torre del Greco, da Torre del Greco per Ercolano e da Ercolano Miglio d'Oro per i viaggiatori presenti in stazione".