Incubo per un turista a Napoli: "Investito da un'auto e offeso con accuse razziste dal branco"

Un turista ha contattato la redazione di NapoliToday raccontando un episodio increscioso di cui è stato vittima a Napoli in via dello Scirocco, strada situata nei pressi del carcere di Poggioreale. Accerchiato dal branco, che non credeva al dolore che sentiva al ginocchio, dopo essere stato investito da un'auto e vittima di ingiurie a sfondo razzista per la sua provenienza dalla Calabria.

"Minacciato da 20 persone"

"Un fatto increscioso mi è successo qualche sera fa in una stradina nei pressi di Poggioreale a Napoli. Evitate di sera di passeggiare in quella strada, c'è gente poca raccomandabile, che si sente padrona del mondo! Sono stato investito da una ragazza alla guida di una Panda forse appena patentata. Hanno cominciato a ingiuriarmi, che la dovevo smettere di mentire, che stavo bene, che non dovevo fingere e che forse ero abituato a fare truffe essendo calabrese. In 20 mi hanno minacciato. Non potevo camminare per andarmene, però dopo due ore, quando sono riuscito a farmi portare al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo è stato appurato che avevo ragione e avevo riportato una brutta frattura al ginocchio. Mia moglie era con i miei figli di 2 anni e di un mese in un b&b. Non sapevamo come fare. E' stata una bruttissima esperienza, voglio denunciare la vicenda surreale che mi è capitata affinché non si ripeta per altri", spiega Francesco (il turista calabrese) a NapoliToday.it.