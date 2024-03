Ragazzi investiti e uccisi, l'imputato offre 60mila euro alle famiglie delle vittime

Trentaquattro anni, è a processo per aver investito e ucciso Francesco Altamura e Lucia Morra, due ragazzi che viaggiavano su uno scooter, a Napoli. Era alla guida sotto effetto di alcol e droga. Adesso ha offerto 60mila euro come "parziale ristoro" per le famiglie delle vittime, un'offerta formalizzata oggi davanti al giudice della prima sezione penale di Napoli (collegio 1B) da uno dei suoi legali.

Le famiglie dei ragazzi hanno già opposto un secco rifiuto. Prima dell'inizio del processo avevano esposto uno striscione: "Giustizia certa per Lucia e Checco".

"È solo un parziale ristoro, non è sostitutivo, una manifestazione nei confronti della famiglia delle persone offese", ha spiegato il legale dell'imputato. Che ha chiesto anche di celebrare il processo con il rito abbreviato ma condizionato a una perizia finalizzata ad accertare se il faro anteriore dello scooter fosse funzionante.

Il giudice ha rigettato entrambe le istanze, decidendo per la formula dell'abbreviato "secco": il processo prenderà il via alle 11 del 23 aprile prossimo.

"Quando si guida sotto l'effetto di alcol e droga - ha detto Gianfranco Morra, padre di Lucia - l'auto diventa un'arma impropria. E questo non viene punito adeguatamente, secondo me. C'è un vuoto legislativo da colmare e noi, come genitori di Lucia e Checco ci adopereremo affinché sia introdotto l'omicidio doloso. Come per il 'codice rosso' deve essere introdotta una analoga trattazione di questo tipo di casi per fermare tragedie come quella accaduta ai nostri figli".