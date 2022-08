È con gli amici fuori dalla cornetteria: ragazzina travolta da un pirata della strada

Una ragazzina è stata investita da un'auto pirata nella serata di martedì a Melito. A riportare la notizia, Internapoli.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23 lungo via Roma.

La ragazzina (intorno ai 14 anni), era con alcuni amici all'esterno di una cornetteria quando un'auto l'ha travolta.

A quanto pare il conducente è andato via senza prestare soccorso alla vittima, lasciata a terra. Trasportata in ospedale, ad Aversa, pare non essere in pericolo di vita.

I carabinieri stanno indagando per risalire all'identità del pirata della strada.