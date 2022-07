Investita a Forcella: buone notizie per Veronica che torna a camminare

Arrivano buone notizie per Veronica la 41enne che lo scorso maggio è stata travolta da una moto all'esterno del ristorante "Cala la pasta" a Forcella, gestito con il marito. Veronica non è più in pericolo di vita e sui social viene mostrata mentre cammina sulle proprie gambe.

A pubblicare lo scatto è il senatore Sandro Ruotolo. "Guardate che bella foto: Veronica è in piedi e sta rapidamente recuperando. Vi ricordate il ristorantino Cala La Pasta di via dei tribunali a Napoli? Era maggio e la moto che sfrecciava per la stradina perse il controllo e finì su Veronica e clienti. Il centauro voleva riprendere la moto, “il corpo del reato” e chiamò la sua paranza. Raffaele e gli altri testimoni andarono in questura, identificarono tre- quattro della paranza. Quando, a fine maggio, andai a trovare Veronica in terapia intensiva del Cardarelli, il medico davanti a lei, a Raffaele e al sottoscritto disse con una voce metallica: è in pericolo di vita. Vedere oggi Veronica in piedi mi ha riempito il cuore di gioia. Gli uomini della paranza sono in carcere e presto sarà in funzione la videosorveglianza in via dei tribunali. La camorra non passerà!"

Dopo l'investimento Veronica presentava gravi ferite al fegato e alla milza, ma dopo circa due mesi le sue condizioni sono nettamente migliorate. La giovane stava aiutando il marito all'esterno del ristorante di via dei Tribunali quando è stata travolta da un moto sopraggiunta a tutta velocità. Dopo alcuni minuti il pirata della strada tornò in compagnia di altre persone, minacciando Veronica e il marito di non denunciare il fatto.