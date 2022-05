Investita davanti al ristorante: "I motorini sfrecciano come sull'autostrada"

I motorini sfrecciano in via dei Tribunali di giorno come di notte. Passanti, turisti e residenti sono vittime potenziali di queste folli corse. Lo sa bene la donna presa in pieno da un ciclomotore domenica sera, davanti al ristorante La casa della pasta.

A ora di cena, due giovani in sella ad un motorino hanno investito la donna. In un primo momento, sono fuggiti lasciando il mezzo per terra. Poi, sono tornati indietro a prenderlo ma sono stati fermati dal personale del ristorante. Ne è nata una rissa, ma i due giovani sono riusciti a fuggire con il motorino.

In via dei Tribunali c'è poca voglia di mettere la faccia davanti alla telecamera per raccontare come si vive quotidianamente in questa zona. Il rischio di ritorsioni è alto. Partiamo della parte bassa di questa strada, quella che va dall'incrocio con via Duomo a Castel Capuano. "È la zona più povera visto e considerato che nella parte alta sono state messe le telecamere e ci sono controlli ad ogni angolo - racconta un commerciante che vuole restare anonimo - da questo lato, invece, siamo abbandonati a noi stessi. C'è una sola telecamera ed è anche rotta".

La porta di Casa della pasta è chiusa per il riposo settimanale. Sabato è prevista una manifestazione di sensibilizzazione. Alcuni esercenti che hanno assistito alla scena domenica sera. "Abbiamo sentito il rumore di una moto che sfrecciava a tutta velocità e poi le urla delle persone. Sono stati attimi di panico e dopo un'ora ancora nessun esponente delle forze dell'ordine era arrivato sul posto".

Quello dei motorini che sfrecciano a tutta velocità e ormai un'emergenza nota ai più. "Quando percorrono questa strada sembra che siano sull'autostrada - spiega un altro commerciante - c'è un abbandono totale da parte delle istituzioni. Ci vorrebbero telecamere e controllo perché ogni giorno turisti e passanti rischiano di finire sotto alle moto".