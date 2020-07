Paura per una 15enne: investita da una barca a Procida

Paura per una ragazza di 15 anni, oggi, investita da un'imbarcazione da diporto mentre era in mare presso l'isola di Procida, in località Corricella.

Soccorsa dal reparto operativo del comando di Procida della guardia costiera - che era già in mare per i normali controlli sulla sicurezza - è stata affidata alle cure dei medici.

La 15 enne è al momento vigile e cosciente.

La guardia costiera ha individuato i diportisti a bordo dell'imbarcazione che l'ha investita. Sono stati condotti al comando per accertamenti: il pilota sarà sottoposto a alcoltest e a quello sull'assunzione di droghe.