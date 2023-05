Investe 5 persone sul marciapiede. In fin di vita una ragazza di 20 anni

Per cause ancora in corso di accertamento un uomo a bordo di una Fiat Stilo ha investito quattro persone che stavano camminando sul marciapiede adiacente il muro perimetrale esterno della caserma dei carabinieri di Casoria, in via Pio XII. Dopo l'incidente l'uomo è fuggito a piedi, abbandonando l’auto. Gli immediati accertamenti dei carabinieri, che hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito di identificare l’uomo, rintracciarlo e denunciarlo. Si tratta di un 43enne di Casoria.

I feriti

Le persone investite hanno un'età compresa tra i 20 e i 31 anni. Sono state trasportate negli ospedali Cardarelli di Napoli, San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e Villa dei Fiori di Acerra. La più grave, in codice rosso e imminente pericolo di vita è una ragazza di 20 anni che ha riportato trauma cranico ed emorragia celebrale. L'auto è risultata regolarmente assicurata ed è stata posta sotto sequestro.