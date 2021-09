Un automobilista ha investito Ferdinando e poi è scappato, l'appello: "Se sei stato tu chiamaci"

Ieri mattina un giovane è stato investito all'altezza dell'uscita Ponticelli-Barra riportando numerose ferite. Il giovane è stato subito soccorso, ma non dall'automobilista che lo ha tamponato. Il pirata della strada - ricercato in queste ore - è scappato subito dopo l'impatto. Il giovane, però, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale.

Un appello all'automobilista è stato lanciato sia dalla famiglia del giovane che dal conduttore radiofonico Gianni Simioli. La famiglia chiede pubblicamente “all’autista di costituirsi in quanto non si è nemmeno fermato per prestagli soccorso ed è scappato via oppure a qualche persone che transitava da quelle parti di farsi avanti anche in forma anonima”.