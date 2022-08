Non ha i documenti, scappa e investe un agente

Senza documenti e senza assicurazione ha pensato bene di investire un agente della polizia municipale. E' accaduto in piazza Carità, in pieno centro di Napoli. Una pattuglia di vigili urbani ha notato un veicolo fermo che ostruiva il traffico. I controli hanno appurato la mancanza di polizza assicurativa.

Dopo qualche istante è sopraggiunto il titolare dell'automobile. Capita la situazione, l'uomo ha tentato una maldestra fuga con il veicolo e nel farlo ha investito uno dei due agenti. E' stato fermato e accompagnato per accertare le generalità al Comando della polizia locale, in quanto sprovvisto dei documenti di riconoscimento. E' stato deferito all’Autorità Giudiziaria e l’autovettura veniva sequestrata. L'agente investito ha riportato lesioni alla gamba, con prognosi di 21 giorni e successivi approfondimenti ortopedici per valutare le condizioni del ginocchio sinistro.