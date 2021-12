La denuncia: "Intrappolato nelle strisce blu per mezz'ora con l'auto per la sosta selvaggia"

“Salve, sono rimasto intrappolato per almeno mezz’ora nelle strisce blu, dopo aver pagato regolarmente il parcheggio, a causa di questa auto parcheggiata in doppia fila. Avevo scoperto che la proprietaria lavorava a 100 metri, quindi neanche di fronte, che quindi non poteva far caso a chi aveva necessità di uscire. La cosa che fa rabbia è che per molti è una cosa normale questo comportamento".

E' la denuncia inviata da un uomo a Francesco Emilio Borrelli, consigliere Regionale che da tempo si batte contro il fenomeno della sosta selvaggia a Napoli.