Intossicazione di massa in un albergo di Forio d'Ischia: 25 persone in ospedale

Una vera e propria intossicazione alimentare di massa ha colpito diversi ospiti di un albergo di Forio di Ischia. Nel corso della giornata di ieri, circa 25 persone sono ricorse alle cure dei sanitari mostrando tutti i sintomi di un'intossicazione alimentare. Alcuni di loro sono stati anche ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia. Per tutti i sintomi erano quelli di una dissenteria.

Le 25 persone finite in ospedale adesso sono in buone condizioni ma non sono le uniche a essere state colpite dall'intossicazione. Altre, che hanno subito sintomi più lievi, sono rimaste in albergo senza ricorrere alle cure dei sanitari. L'ospedale Rizzoli ha attuato un particolare protocollo per permettere l'assistenza quasi contemporanea alle persone che hanno dovuto accedere alle cure. Accertamenti sono in corso sulla cucina dell'albergo per capire cosa abbia potuto provocare il disagio agli ospiti.