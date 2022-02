Bufera a Torre Annunziata. Il sindaco non si dimette. Le domande di Napolitoday

Il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, ha incontrato la stampa per fare il punto sulle indagini dell'Antimafia che hanno travolto il Comune di Torre Annunziata. Leggendo una lunga nota, ha preso una posizione chiara ribadendo la sua volontà di rimanere alla guida dell'amministrazione. “Non intendo rassegnare le mie dimissioni. Sono qui, a testa alta, con la mia onestà ed il mio amore per questa città” ha dichiarato passando al setaccio in quattro punti la vicenda. Ha attaccato ancora la procura Antimafia ritenendo esagerata l'azione intapresa e ritenendola al momento priva di riscontri. Ha poi difeso Salvatore Onda, ritenendolo un esponente politico che ha “improntato la propria esistenza al deciso distacco da qualsivoglia legame con una parte della sua famiglia”. Totale appoggio anche agli altri indagati di cui ha preso le parti senza mezze misure. A cominciare dal presidente del consiglio comunale, Giuseppe Raiola, la cui eventuale partecipazione a un'associazione mafiosa è stata definita “fantascientifica”. Ascione ha ricordato come in più di un'occasione, in mancanza di fondi, abbia pagato a spese proprie alcuni interventi. Anche l'ex vicesindaco Ammendola è stato difeso da Ascione che ha ricordato la scarcerazione da parte del Riesame in un'altra inchiesta in cui è coinvolto. Vicinanza espressa anche per l'assessore dimissionaria, Luisa Refuto, e per il precedente presidente del consiglio comunale Rocco Manzo. Stigmatizzato, invece, il comportamento di Ariano. Al termine di questa presa di posizione ci sono però delle domande che noi di Napolitoday abbiamo deciso di porre al sindaco.

L'intervista al sindaco Ascione

Sindaco nella conferenza stampa di oggi ha scandagliato i vari aspetti della vicenda giudiziaria e politica che vede interessata la sua amministrazione assumendo una posizione netta. Tuttavia ci sono degli elementi che restano poco chiari. Seguendo il suo discorso:

Rispetto all’attività della Direzione distrettuale antimafia: parliamo di un’indagine di cui non sappiamo ancora in che fase si trovi. Presumiamo che si tratti di una fase iniziale ma nulla impedisce agli investigatori di essere invece in una fase diversa. Le indagini sono coperte da segreto e l’Antimafia con il decreto di perquisizione non ha l’obbligo di mostrare le proprie carte. Sappiamo, però, che un’inchiesta partita nel 2019, da una bomba a mano ritrovata in piazza e dei colpi di pistola sparati contro l’ingresso dello studio di commercialisti che si occupano, tra gli altri anche di Salvatore Onda, è arrivata fino agli amministratori comunali. Non ritiene prematuro prendere una posizione così netta rispetto, non tanto alla sua posizione, ma quanto a quella di Onda? Com’è possibile che si parta da una bomba e si arrivi al Comune senza nessun elemento?

Premetto che non ho difeso nessuno né tantomeno ho voluto muovere attacchi gratuiti. La mia unica intenzione, come è evidente, era di fornire una analisi personale di chi i fatti relativi alla propria persona li conosce. Quindi se mi si chiede di delineare un profilo della persona di Onda io dico ciò che penso e ciò che conosco nulla di più e nulla di meno.

Sempre rispetto alla posizione di Onda: lei esprime le sue riserve rispetto al fatto che nel decreto di perquisizione non venga specificato l’eventuale ruolo di Onda all’interno di un’organizzazione criminale. Anche in questo caso la Dda non ha l’obbligo di scoprire ancora le carte in questa fase, eppure formula, per il solo Onda, una contestazione specifica: associazione di stampo mafioso. Sta indagando, cioè per stabilire se Onda sia o meno intraneo al clan Gionta. Non ritiene di essersi esposto troppo in prima persona prima ancora di sapere cosa realmente abbia finora in mano l’Antimafia rispetto a Onda, tanto da iniziare un’indagine con accuse così gravi?

Come prima, parlo per quello che so rispetto a questa persona.

Inoltre la commissione d’accesso insediatasi nel corso del mandato del precedente sindaco Giosuè Starita, aveva riferito tra gli elementi degni di nota, proprio il rapporto tra Onda e Gecchi Langella, ritenendo di segnalarlo, tanto che Starita all’epoca fu costretto a un rimpasto di giunta. Non ritiene di aver fatto un errore accettando nella sua maggioranza elementi già segnalati dai commissari nel 2013?

Non ho memoria di questa relazione del 2013 redatta dalla commissione di accesso e non ritengo vi fossero elementi la cui portata io abbia sottovalutato. Langella si è candidato ed è stato il primo dei non eletti ed aveva già ricoperto ruoli istituzionali nell’ambito dell’amministrazione. Onda come ho detto ha avuto sempre un ruolo politico ufficiale e lavora come dipendente da tantissimi anni per la società Primavera srl che all’epoca (2013) si chiamava Oplonti Multiservizi.

Nel caso in cui l’Antimafia dovesse scoprire le carte, con eventuali misure cautelari, che peraltro non è detto non siano già state richieste e al vaglio del Gip, non si troverebbe in imbarazzo ad aver difeso Onda?

Assolutamente no, perché non l’ho difeso ma come ho già specificato ho solo pubblicamente esternato cosa penso e cosa so. Ora non può essere la prospettiva di ulteriori ed ipotetiche iniziative degli inquirenti a far si che io debba autocensurare la libera manifestazione del mio pensiero.

Rispetto ai soggetti coinvolti: lei parla di Ammendola come di una persona di “estremo rigore morale”. Eppure nel decreto viene spiegata la circostanza in cui Ammendola subisce un’estorsione da persone di “giù all’Annunziata”. Non è dato sapere se si trattasse di uomini del clan Gionta o degli appartenenti al Quarto Sistema che in quel periodo si contrapponevano a loro. Non le sembra strano che dopo aver subito quel tentativo di estorsione, la prima persona che abbia deciso di sentire Ammendola sia stata proprio Onda?

Mi sembra strano piuttosto che ad oggi gli inquirenti non sappiano ancora dirci chi fossero gli autori della condotta ai danni di Ammendola ovvero “le persone di giù all’Annunziata”; sarei piuttosto curioso di sapere, ma vigendo il segreto istruttorio non ci è dato conoscere, se la DDA che avrebbe ricevuto specifica denuncia da parte dell’Ammendola abbia svolto le indagini al fine di consentire la identificazione degli autori, come ad esempio, la ricognizione di persone.

6) Per quanto riguarda poi le indagini della procura di Torre Annunziata: non è corretto mettere in correlazione le due indagini visto che la Dda ha strumenti d’indagine diversi e più invasivi. Inoltre Ammendola al momento non risulta scagionato dalle accuse mosse nei suoi confronti e allo stato attuale rischia ancora il processo per quella vicenda e inoltre, proprio il giorno prima delle perquisizioni, la procura oplontina ha effettuato un sequestro su un altro grave episodio di falso in atto pubblico. Alla luce di questi elementi non ritiene si stia esponendo troppo in difesa di Ammendola?

È noto che il Tribunale per il Riesame di Napoli ha annullato l’ordine di custodia cautelare non per la carenza di presupposti delle esigenze cautelari ma per un motivo sopraordinato della insussistenza di prove e indizi a suo carico; quindi che un PM possa fare una richiesta di rinvio a giudizio è una sua libera iniziativa ma allo stato due collegi giudicanti, Riesame prima e Cassazione poi hanno stabilito l’assoluta carenza di prove.

Inoltre è nota a tutti la vicinanza di Ammendola all’ingegnere Ariano. Secondo le cronache politiche è stato lui a fare da garante per la sua riconferma come capo dell’Ufficio tecnico, seguendo un’indicazione del Pd casilliano. Alla luce di quella conferma a inizio mandato di Ariano, non si pente di non averlo sostituito subito e di aver seguito invece le indicazioni di Ammendola e del Pd? In tutta questa situazione come reputa il silenzio del Pd rispetto all’eredita amministrativa che le è stata lasciata?

Se avessi avuto la sfera di cristallo tanto da poter prevedere che l’ing. Ariano si sarebbe reso autore di siffatte condotte ovviamente non lo avrei confermato. Quanto al silenzio del PD è soltanto una questione di opportunità, io parlo e non ho problemi ad esprimere il mio pensiero ed a raccontare circostanze e fatti. Cosa stia succedendo all’interno del PD non lo posso sapere.

Infine un altro episodio preoccupante che riguarda Ariano. L’ingegnere ha trascorso un anno in carcere senza collaborare con gli investigatori. Un atteggiamento assolutamente inusuale per un “colletto bianco”, un professionista che non era certo abituato al carcere. Non crede che avesse paura di qualcuno all’esterno, qualcuno capace di violenza come solo un’associazione camorristica può essere? C’è da sottolineare inoltre il ferimento del figlio dell’ingegnere su cui, al momento, non è stata fatta piena luce ma che risale alla stagione “delle bombe” a Torre e agli episodi che hanno fatto partire questa indagine. Non ritiene che si sia mosso qualcosa in città che la politica ha sottovalutato?

L’episodio capitato al figlio dell’ingegnere Ariano ha suscitato scalpore e trambusto in città per la gravità dei danni fisici procurati, ma da qui ad ipotizzare che questo accadimento sia imputabile a forze oscure che gravitavano, eventualmente attorno alla figura dell’ingegnere , non sono in grado di dirglielo.

Lei ha fatto la scelta di non dimettersi prendendo una posizione politica netta. Non ha paura di sottovalutare la gravità dell’inchiesta in corso?

Per parte mia non ho paura né dell’inchiesta né della ipotesi che io possa sottovalutarla. Ho perfetta consapevolezza della gravità delle contestazioni ma nel contempo sono cosciente del mio operato tanto da non avere nulla da temere. È sacrosanto che su certi temi vi siano attività investigative, ciò non vuol dire che io debba perderci il sonno. Nel contempo non ho nulla da dire verso coloro che in queste ore decidono di dimettersi. Ognuno reagisce a suo modo ed io ho massimo rispetto per le loro scelte.