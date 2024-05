Intervento di riqualificazione al parco dei Camaldoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Nel week end i volontari de La Via della Felicità di Napoli si sono dedicati a raccogliere i rifiuti abbandonati trovati all’Eremo di Camaldoli, all’ingresso che porta al Parco dei Camaldoli di Napoli. I volontari hanno raccolto diversi sacchi con tutti i rifiuti abbandonati tra cui moltissima plastica, cartacce, abbigliamento usurato, lattine, bottiglie di vetro e molto altro. Pascal Lemos, coordinatore de La Via della Felicità di Napoli spiega che “E’ bene diffondere questo tipo di cultura” – riferendosi al corretto smaltimento di rifiuti – “così che le persone iniziano a diventare più sensibili su questa tematica.” Inoltre, ricorda le parole dell’umanitario L. Ron Hubbard, nella guida al buon senso La Via della Felicità: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo. Piantare un albero può sembrare poco, ma è già qualcosa.” Le attività dei volontari continueranno nei prossimi week-end. Chiunque desideri partecipare può contattare il numero 393.287.9569 (Pascal).