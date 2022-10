Bimbo rischia di soffocare: interviene la motomedica, ma scoppia il caos

Alle ore 13, 57 di oggi la motomedica “Trieste e Trento” è stata allertata per un codice rosso a via Cavalleggeri d’Aosta a Napoli per un bambino di sette mesi che stava soffocando. Dopo 8 minuti, la moto è sul target ma al loro arrivo la famiglia si era già allontana con mezzi propri in ospedale.

A quel punto, alcuni presenti, come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, hanno iniziato ad inveire verbalmente contro l’equipaggio con vari epiteti, ma soprattutto marcando sul fatto che le moto sanitarie "non servono a nulla!".

“Ricordiamo a tutti che il personale della moto è composto da professionisti in grado di effettuare tutte le manovre salvavita necessarie!. Purtroppo la disinformazione crea violenza!”, ha detto Manuel Ruggiero, presidente dell'organizzazione.