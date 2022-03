Insetti nei piatti della mensa scolastica. La preside: "Solo residui vegetali"

Dopo il polverone esploso nelle due scuole di Barra e Ponticelli, la dirigente scolastica pone fine alle polemiche: "Sono state fatte tutte le analisi e non ci sono problemi. Inaccettabile l'aggressione dei genitori ai lavoratori della ditta incaricata della refezione"

Due giorni di inferno, ma il peggio sembra alle spalle. Non sarebbero insetti morti quelli trovati nei piatti degli alunni del 48esimo e del 57esimo circolo didattico di Napoli, rispettivamente a Ponticelli e Barra, bensì residui vegetali. Lo assicura Rosa Seccia, dirigente scolastica del 48esimo.

L'allarme è scattato il 15 marzo, quando alcuni genitori hanno fotografato elementi 'non identificati' nei piatti dei figli dopo aver consumato i pasti del servizio mensa della scuola. Immagini inviate anche alla preside e al consiglio d'istituto: "Abbiamo immediatamente chiesto i controlli dell'Asl di via Repubbliche marinare e dei carabinieri del Nas che hanno ispezionato sia la scuola che l'azienda che porta il cibo" afferma la Seccia.

Il tam tam attraverso i gruppi whatsapp ha fatto salire la tensione tra i genitori che nella giornata del 16 marzo si sono ritrovati nel cortile del 48esimo circolo per impedire l'ingresso ai lavoratori della ditta incaricata della refezione. E' stato necessario l'intervento dei carabinieri per ripristinare l'ordine pubblico.

"Un brutto episodio - prosegue la dirigente - soprattutto un cattivo esempio per i bambini. Alle famiglie abbiamo dato tre possibilità. Abbiamo garantito il funzionamento del servizio mensa, mentre per coloro che volevano attendere le analisi degli enti competenti c'era la possibilità di far uscire i figli prima, oppure di farli mangiare a casa e riportarli a scuola".

Dall'Asl sembrano giungere buone notizie: "Siamo in attesa della comunicazione ufficiale, ma informalmente abbiamo già saputo che non si tratta di insetti, bensì di residui vegetali. Quindi, possiamo dire che tutto questo polverone non era giustificato".

Soddisfazione espressa dal consigliere della VI Municipalità Patrizio Gragnano che per primo aveva segnalato l'allarme chiedendo l'immediato intervento del Comune: "Siamo felici nell'apprendere che non si tratta di insetti ma è giusto tenere alta l'attenzione sulla sicurezza dei più piccoli. La reazione dei genitori, seppur comprensibile da un certo punto di vista, è da stigmatizzare senza se e senza ma"