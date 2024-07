Blatte e insetti invadono la piazza a pochi metri dalle giostrine: "C'è acqua putrida"

Enrico Cella consigliere della 4 Municipalità del gruppo Azzurri 'comunica che in Piazza Poderico nei pressi dell'area giochi e della fontanina vi è la a presenza di insetti, mosche e blatte a causa della cattiva manutenzione e di pulizia della piazza. Come si evince da foto, nei pressi della fontanina da tempo vi è una grossa presenza di acqua stagnante che oltre al disagio crea problemi igienico - sanitario. È impossibile per i diversamente abili, bambini e anziani bere. Starebbe opportuno intervenire in tempi brevi'.

Il consigliere prosegue: 'si chiede al sindaco, che ha tanto a cuore questa piazza, all'assessore all'igiene Santagata, alle infrastrutture Cosenza e al presidente della Municipalità di intervenire al fini di dare più sicurezza e vivibilità a fruitori e ne sono tanti e ai bambini e anziani poter dissetarsi in modo civile. Inoltre una capillare disinfestazione".