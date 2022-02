Non si fermano all'alt e tentano la fuga: arrestati dopo un inseguimento

I carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 24enne già noto alle forze dell’ordine e un incensurato 36enne, entrambi di Pianura. I due erano in auto e quando in via Miliscola, i militari hanno imposto loro l’alt sono partiti a tutto gas sperando di farla franca. L’inseguimento è durato poco, fino in via Cornelia dei Gracchi quando sono stati bloccati e ammanettati.

Prima di terminare la fuga avevano lanciato dal finestrino un sacchetto all’interno del quale sono stati poi rinvenuti 90 grammi di marijuana termosaldati in due involucri e cinque dosi di cocaina. Ristretti in camera di sicurezza, sono ora in attesa di giudizio.