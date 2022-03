Non si fermano all'alt: inseguimento nella notte

Senza patente, senza assicurazione e con la droga nelle tasche. Avranno pensato anche a questo i due ragazzi di 21 anni che nella notte tra sabato e domenica, incrociando una pattuglia dei carabinieri in via del Camposanto, a Secondigliano, e decidendo di non fermaris all'alt. Quando hanno avvistato i lampeggianti hanno rischiato il tutto per tutto, fuggendo a tutta velocità in direzione di Casavatore.

S. D. B. e A. L., classe 2001, Sono finiti in manette per concorso in resistenza e il primo è stato anche segnalato alla Prefettura per le due bustine di droga che aveva addosso. Si è venuto a sapere anche che per i due ci fosse il divieto di transito sul suolo napoletano. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio