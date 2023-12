Folle inseguimento nella notte: presi due minorenni

Folle inseguimento nella notte di Torre del Greco. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale stavano percorrendo viale Europa, all’altezza della stazione ferroviaria Santa Maria la Bruna, quando notano hanno notato uno scooter con due ragazzi a bordo dal fare sospetto. I due non si sono fermati e hanno provato ad allontanarsi a grande velocità. Ne è nato un inseguimento durato circa cinque minuti. Dopo 3 chilometri i carabinieri li hanno raggiunti e fermati. I due, 17 e 16 anni, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Il più grande è stato denunciato anche perché trovato in possesso di un tirapugni. Lo scooter, un Benelli P1000, non era coperto da assicurazione ed è stato sequestrato. I minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.