In fuga contromano, poi lanciano lo scooter contro i carabinieri

Una folle fuga durata diversi minuti, percorrendo vicoli contromano, marciapiedi e sfiorando pedoni terrorizzati. I carabinieri hanno fermato due giovani a Castellammare di Stabia. I ragazzi, alla vista del posto di controllo dei militari hanno scelto di non fermarsi all'alt e di spingere sull'acceleratore.

Erano in sella a uno scooter senza targa e senza casco. I carabinieri hanno tallonato i due per chilometri, mettendo in pericolo di cittadini a piedi con manovre azzardate. Quando i fuggitivi hanno capito di non avere scampo si sono fermati e hanno pensato bene di lanciare la moto contro gli uomini in divisa.

Un gesto del tutto inutile, perché M. M., 19enne di Castellammare e F. M., 23enne nato a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, sono finiti in manette per resistenza a pubblico ufficiale. Sono ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Sequestrato lo scooter, risultato senza assicurazione.