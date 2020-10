Senza casco e patente non si ferma all'alt dei carabinieri ma va a sbattere contro un'auto: 22enne in manette

Senza patente, casco e assicurazione. Queste le motivazioni che hanno spinto un 22enne del quartiere San Lorenzo già noto alle forze dell'ordine a fuggire da un posto di controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Insieme a un amico 24enne – ischitano e anch’egli già noto alle forze dell'ordine – il giovane percorreva corso Umberto I alla guida di uno scooter. Quando i carabinieri hanno abbassato la paletta il 22enne ha accelerato e ha tentato la fuga.

Districandosi tra le auto incolonnate nel traffico ha però perso il controllo dello scooter e si è schiantato contro una macchina. Giocandosi il tutto per tutto ha continuato a correre a piedi, venendo bloccato pochi metri dopo insieme al 24enne. Secondo quanto accertato dai militari, motivi della fuga sarebbero stati l’assenza di assicurazione, patente di guida e casco. Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il passeggero una denuncia in stato di libertà per lo stesso reato.