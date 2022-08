Scappano dalla Polizia e si schiantano contro un vaso di cemento: fermati due giovanissimi

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel transitare in via Foria sono stati avvicinati da un passante il quale ha indicato due persone a bordo di uno scooter che si aggiravano con atteggiamento circospetto tra i veicoli in sosta.

I poliziotti, poco distante, hanno intercettato il motoveicolo segnalato e il conducente, alla loro vista, si è dato alla fuga effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale mentre il passeggero ha tentato di coprire la targa del mezzo fino a quando, saliti su un marciapiedi, hanno impattato contro un vaso in cemento terminando la loro corsa.

Gli operatori, non senza difficoltà, hanno bloccato i due fuggitivi e hanno accertato che alla moto era stata apposta una targa di un altro veicolo risultato rubato. Un georgiano, di 18 anni, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione mentre il conducente 13enne, anch’egli georgiano, è stato affidato alla madre ed è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita, circolazione su marciapiedi, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione e circolazione con targa non propria. Infine, lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre la targa è stata restituita alla legittima proprietaria.