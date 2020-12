Inseguimento da film contromano, sbattono contro una volante: in manette

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di largo Sermoneta hanno intimato l’alt a due persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, si sono date alla fuga in direzione della Rotonda Diaz. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose urtando le auto in sosta per poi imboccare la Galleria Laziale in direzione di Fuorigrotta nel senso contrario a quello di marcia.

Durante la corsa sono sopraggiunte, coordinate dalla Centrale Operativa, le pattuglie dei Commissariati San Paolo e Bagnoli e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia speronando due auto di servizio in viale Kennedy per poi arrivare a via Coroglio nei pressi di Città della Scienza dove, dopo un violento impatto contro le volanti, i due fuggitivi sono stati bloccati dopo una colluttazione.

Pasquale Luigi Di Meo e Rita Russo, 26enni napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e per danneggiamento nonché sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19. Inoltre, l’uomo è stato arrestato anche per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di una sega con una lama della lunghezza di 24 centimetri e sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita. Infine, l’auto è stata sottoposta a sequestro per mancata copertura assicurativa e revisione periodica.