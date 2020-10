Sperona l'auto dei Carabinieri, poi provoca un frontale: 5 persone finiscono in ospedale

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamento e omissione di soccorso un 49enne di Giugliano in Campania, già noto alle forze dell’ordine.

I militari – nell’ambito di uno dei servizi disposti dal Comando provinciale di Napoli - stavano percorrendo via Bakù quando hanno deciso di seguire un’auto sospetta per capire meglio i suoi movimenti. Il 49enne ha iniziato ad accelerare e così i Carabinieri gli hanno intimato l’alt. L’uomo, però, non si è fermato, ma anzi ha accelerato, speronando l’auto dei Carabinieri nel tentativo di fuggire.

Ne è nato così un inseguimento fino alla rotonda di Melito, che il 49enne ha deciso di percorrere contromano. Lì, l’uomo ha imboccato la strada a forte velocità, tamponando frontalmente una donna a bordo della sua auto, ignara di cosa stesse accadendo.

La gazzella, invece, ha impattato un’altra auto, dove a bordo c’era un uomo. Macchine semi-distrutte, ma il 49enne non si è arreso e – claudicante – ha tentato la fuga a piedi. Raggiunto da un carabiniere, sceso fortunatamente incolume dall’auto, è stato bloccato e arrestato. Perquisito, è stato trovato in possesso di due dosi di eroina e cocaina.

Tanto spavento per le 5 persone coinvolte, trasportate in ospedale, che se la caveranno con 7 giorni di prognosi.

L’arrestato, una volta medicato dal personale del 118, è stato condotto al carcere in attesa di giudizio.