Volante della polizia si schianta durante un inseguimento

Sarebbe avvenuto la notte tra domenica e lunedì l'incidente che ha visto coinvolta una volante della polizia e un'altra automobile in via Nuova Poggioreale, a Napoli. L'impatto sarebbe avvenuto, almeno da quanto raccontano i testimoni, al termine di un inseguimento, scaturito dal fatto che due scooter non si sarebbero fermati ad un posto di blocco.

La notizia è stata riportata sui canali social del deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Borrelli, che ha pubblicato anche una foto dopo l'impatto che mostra la vettura della polizia pesantemente danneggiata. “Abbiamo chiesto informazioni alla questura per capire meglio cosa sia avvenuto - dichiara Borrelli - e se ci sono dei feriti. Ci auguriamo che i delinquenti fuggiti in scooter vengano individuati e presi. Le nostre strade, è evidente, sono invase da delinquenti e criminali che rappresentano un enorme pericolo per la cittadinanza e diventa, quindi, sempre più urgente quel potenziamento, che chiediamo da tempo, del numero di agenti presenti sul nostro territorio”.