Minorenne fugge e sperona i carabinieri, folle inseguimento nella notte

E' durata diversi minuti, qualche chilometro e ha attraversato due province la fuga di un 14enne che ora dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta, a Crispano, provincia di Napoli, un minore in sella a uno scooter senza targa ha incrociato una gazzella dei carabinieri all'altezza di via Salvator Rosa. Inutile l'alt intimato dai militari, il ragazzo accelera e parte l'inseguimento. La sua fuga è durata fino al Comune confinante di Orta di Atella, che segna l'inizio della provincia di Caserta.

E' stato necessario anche l'intervento dei carabinieri della compagnia di Marcianise. La corsa è terminata in via Bugnano, non prima che il 14enne, nell’ultimo tentativo di eludere il controllo, speronasse il paraurti posteriore della gazzella. Il minorenne, ormai braccato, è stato costretto a fermarsi e arrendersi. Nelle tasche del ragazzo, cinque dosi di hashish che sono state sequestrate insieme allo scooter, un Len Motor 125. Il giovane è stato affidato ai genitori.