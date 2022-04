Non si ferma all'alt: inseguimento nel centro storico

Operazione a largo raggio a Torre Annunziata per i carabinieri della locale compagnia durante la quale a finire in manette per resistenza a pubblico ufficiale è stato un 28enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I carabinieri, durante un posto di controllo a Largo Fabbrica d’Armi, notano l’uomo a bordo di uno scooter e gli intimano l’alt. Il centauro non si ferma e scappa. Parte l’inseguimento con i carabinieri e lo scooter nel traffico cittadino. La fuga termina dopo circa due chilometri, quando i militari riescono a bloccare il 28enne nel corso Vittorio Emanuele III. L’arrestato è in attesa di giudizio mentre il mezzo è stato sequestrato.