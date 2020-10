"Hanno rubato la mia auto": i poliziotti si lanciano all'inseguimento del ladro nelle stradine ischitane

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto la segnalazione di un furto d'auto e, percorrendo via Pendio del Gelso nel comune di Barano d’Ischia, hanno intercettato il veicolo rubato il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti hanno inseguito e raggiunto l’uomo dopo un impatto con la volante in via Vittorio Emanuele, ha iniziato a inveire contro gli agenti opponendo resistenza nel tentativo di guadagnare la fuga, fino a quando è stato bloccato. L'uomo, 37enne ucraino con precedenti di polizia ed irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.