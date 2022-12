In fuga con due minorenni: folle inseguimento a Giugliano

Volersi mostrare più grande di ciò che si è di fronte a una ragazza, seppure piccola, può far venire pessime idee. Chissà se è questo il movente che ha spinto un giovane di 19 anni a rubare le chiavi di un'automobile, caricare un coetaneo e due minorenni per andare a sfrecciare in piena notte.

Sopo passate le due di notte e i carabinieri incrociano una vettura in via Pigna, a Giugliano. Percorre la strada contromano, con rumorose accelerazioni. I militari affiancano l'automobile e fanno segno al conducente di accostare. In tutta risposta, il 19enne accelera e tenta di seminale la gazzella.

A quel punto, gli uomini dell'Arma chiedono alla centrale l'intervento di rinforzi per bloccare le vie di fuga. L'inseguimento è serrato e dura 12 minuti, con la vettura che sfiora a ripetizione marciapiedi, mezzi parcheggiati e le poche persone in strada.

Il fuggitivo viene accerchiato nel comune di Villaricca, frenato dall'intervento di altre pattuglie. Invece di arrendersi, il ragazzo alla guida si scaglia contro i carabinieri e colpisce uno di loro con un pugno allo zigomo. Dopo alcuni minuti, il 19enne finisce in manette. In auto con lui c’è un suo coetaneo e due ragazzine di 14 anni. L’automobile era della madre di una delle due e, secondo quanto finora ricostruito, le chiavi erano state rubate nell’abitazione della ragazzina. Il 19enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio. Il passeggero è stato denunciato.