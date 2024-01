Ruba una moto da cross e parte l'inseguimento: arrestato

Nella notte di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Modigliani hanno notato un uomo a bordo di una moto da cross, priva di targa, che alla loro vista ha tentato di eludere il controllo dandosi a precipitosa fuga. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il prevenuto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, giunti in via Monteruscello, gli agenti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di uno zaino con all’interno diversi arnesi da lavoro tra cui chiavi inglesi, cacciaviti, chiavi a crick, una batteria di una bici elettrica, un casco e un paio di occhiali da motocross.

I poliziotti hanno accertato che l’uomo si era reso responsabile, poco prima, di un furto presso un’abitazione di via Pietrarse da dove aveva asportato la moto da cross e gli arnesi da lavoro. Per cui, il prevenuto, identificato per un 43enne puteolano con precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per furto in abitazione. Infine, la refurtiva è stata restituita all’avente diritto.