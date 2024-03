Scappano dai carabinieri a bordo di un furgone per le mozzarelle: la fuga rocambolesca

A Marigliano, in provincia di Napoli, sono state arrestate tre persone che hanno tentato la fuga al volante di un furgone per il trasporto delle mozzarelle.A fargli strada un’utilitaria bianca anche questa a velocità elevata. Scappano dai carabinieri, quelli della stazione locale. Il furgone è rubato e l’auto è già sequestrata. Due pattuglie sono in scia perché poco prima il conducente del veicolo commerciale si è ritrovato a dover tornare a piedi in azienda.

Non ha fatto in tempo a scaricare tutto il contenuto del cassone che qualcuno ha forzato la serratura ed è fuggito. Mozzarelle e caciotte comprese. La fuga è durata per alcuni chilometri, fino a via 11 settembre. I militari, complice la collaborazione di altre pattuglie dispiegate sul territorio, hanno bloccato la strada ai due veicoli e i polsi dei fuggitivi. In manette tre persone, tutte gà note alle forze dell’ordine: due del quartiere San Giovanni a Teduccio, l’altro del quartiere Vasto.Dovranno rispondere di concorso in furto aggravato. Sono ora in camera di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.