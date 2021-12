Paura al Vomero: inseguimento contromano tra le strade del quartiere

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia del Vomero hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in concorso un 20enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

Ieri sera a via Bernini, durante l’orario di chiusura delle attività commerciali, i militari dell’Arma hanno notato due persone su uno scooter. Indossano uno scaldacollo e il casco integrale, il passeggero porta con se un grosso zaino.

I carabinieri gli intimano di fermarsi ma i due non lo fanno e parte l’inseguimento ad alta velocità. Strade contromano e passanti sfiorati. Alla fine i centauri vanno a sbattere su un’auto in transito a via Giacinto Gigante. Cadono a terra e si rialzano per continuare a scappare. L’autista riprende lo scooter e fugge mentre boselli - quello con lo zaino - tenta di fuggire a piedi. I militari lo bloccano e lo arrestano. Nello zaino una grossa cesoia e diversi strumenti atti allo scasso. L’arrestato è in attesa di giudizio mentre sono in corso indagini per identificare il complice.